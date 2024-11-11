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Патрушев: российский Черноморский флот готов противостоять угрозам

Ведомости

Черноморский флот РФ боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

«Только что посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений», – сказал он.

Патрушев заверил, что «никакого поражения нашего флота на Черном море нет», несмотря на то, что «агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами».

«Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море, и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтре», – добавил он.

20 октября сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, который также возглавляет военно-технический центр «Царские волки», заявил, что Черноморский флот России был вынужден «сменить прописку» из-за того, что российские корабли стали мишенями для украинских безэкипажных катеров.

С начала боевых действий на Украине в 2022 г. Черноморский флот регулярно сообщает об уничтожении беспилотников в Черном море. 14 марта на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ в том числе наносили удары по кораблям ЧФ РФ ракетами, которые поставили страны НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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