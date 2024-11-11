Патрушев: российский Черноморский флот готов противостоять угрозам
Черноморский флот РФ боеспособен и готов противостоять угрозам с морских направлений, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».
«Только что посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений», – сказал он.
Патрушев заверил, что «никакого поражения нашего флота на Черном море нет», несмотря на то, что «агрессивные действия Киева в этом регионе координируются натовскими специалистами».
«Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море, и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтре», – добавил он.
20 октября сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, который также возглавляет военно-технический центр «Царские волки», заявил, что Черноморский флот России был вынужден «сменить прописку» из-за того, что российские корабли стали мишенями для украинских безэкипажных катеров.
С начала боевых действий на Украине в 2022 г. Черноморский флот регулярно сообщает об уничтожении беспилотников в Черном море. 14 марта на тот момент генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ в том числе наносили удары по кораблям ЧФ РФ ракетами, которые поставили страны НАТО.