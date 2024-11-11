Патрушев: российский Черноморский флот готов противостоять угрозам

«Западники должны твердо усвоить, что Россия крепко стоит на Черном море, и наши позиции в этом регионе мы не позволим ослабить. И тем более не потерпим постоянного военно-морского присутствия нечерноморских государств в нарушение Конвенции Монтре», – добавил он.