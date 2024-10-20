Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за украинских беспилотников
Черноморский флот России был вынужден «сменить прописку» из-за того, что российские корабли стали мишенями для безэкипажных катеров противника. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, который также возглавляет военно-технический центр «Царские волки».
«Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример – Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – сказал Рогозин.
По мнению Рогозина, вооруженные силы Украины (ВСУ), для которых конфликт «длится не три года, как для нас, а десять лет», создали отдельный род войск – силы беспилотных систем.
Созданный на Украине полк беспилотников «Люфтваффе» Рогозин назвал «прекрасно подготовленным». Он оснащен всем необходимым и создает российским силам массу неудобств, добавил сенатор. Отсутствие проблем с дронами Рогозин объяснил западной помощью, признав также, что ВСУ хорошо подготовили своих операторов. Отставание в области беспилотников в России, по мнению сенатора, связано в том числе с упадком инженерного дела в стране после распада СССР, также «сказывался непрофессионализм менеджеров-назначенцев».
4 октября прошлого года газета The Wall Street Journal сообщила, что большая часть российских кораблей Черноморского флота покинула Севастополь и перебазировалась в Новороссийск. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью «Известиям» говорил также, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. В Кремле не стали комментировать эти новости и переадресовали вопрос в Минобороны.