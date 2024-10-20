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Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за украинских беспилотников

Ведомости

Черноморский флот России был вынужден «сменить прописку» из-за того, что российские корабли стали мишенями для безэкипажных катеров противника. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, который также возглавляет военно-технический центр «Царские волки».

«Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример – Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – сказал Рогозин.

По мнению Рогозина, вооруженные силы Украины (ВСУ), для которых конфликт «длится не три года, как для нас, а десять лет», создали отдельный род войск – силы беспилотных систем.

Созданный на Украине полк беспилотников «Люфтваффе» Рогозин назвал «прекрасно подготовленным». Он оснащен всем необходимым и создает российским силам массу неудобств, добавил сенатор. Отсутствие проблем с дронами Рогозин объяснил западной помощью, признав также, что ВСУ хорошо подготовили своих операторов. Отставание в области беспилотников в России, по мнению сенатора, связано в том числе с упадком инженерного дела в стране после распада СССР, также «сказывался непрофессионализм менеджеров-назначенцев».

4 октября прошлого года газета The Wall Street Journal сообщила, что большая часть российских кораблей Черноморского флота покинула Севастополь и перебазировалась в Новороссийск. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью «Известиям» говорил также, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. В Кремле не стали комментировать эти новости и переадресовали вопрос в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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