Рогозин: Черноморский флот «сменил прописку» из-за украинских беспилотников

«Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример – Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – сказал Рогозин.