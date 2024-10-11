В зоне спецоперации завершены испытания беспилотника «Голиаф»

В апреле 2024 г. концерн «Калашников» представил мини-разведывательные беспилотники «Каракурт», СКАТ 350 М и систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Первый дрон разработан для ведения видовой воздушной разведки в реальном времени, второй – для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отмечалось, что СКАТ 350 М прекрасно проявил себя в зоне спецоперации.