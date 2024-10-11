В зоне спецоперации завершены испытания беспилотника «Голиаф»
В зоне спецоперации завершена апробация нового комплекса с беспилотными летательными аппаратами «Голиаф» концерна «Калашников». Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.
«Голиаф» – беспилотник коптерного типа, он предназначен для воздушной разведки в режиме реального времени, захвата и слежения за целью по команде оператора, поражения небронированной техники и личного состава.
Он позволяет получать разведданные в круглосуточном режиме, управляется с небольшого пульта собственной разработки компании. Транспортировочные кейсы для «Голиафа» со встроенными системами подзарядки выпускаются в двух комплектациях: с шестью и одним аппаратом.
В апреле 2024 г. концерн «Калашников» представил мини-разведывательные беспилотники «Каракурт», СКАТ 350 М и систему подъема аппаратуры «Квазимачта». Первый дрон разработан для ведения видовой воздушной разведки в реальном времени, второй – для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Отмечалось, что СКАТ 350 М прекрасно проявил себя в зоне спецоперации.