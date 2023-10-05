Кремль не стал отвечать на публикации о планах базирования пункта ВМФ в Абхазии
В Кремле не стали комментировать новости о якобы размещении пункта постоянного базирования ВМФ России в Абхазии и переводе большей части Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы связанные с дислокаций наших подразделений, наших кораблей, наших частей, – это вопросы в компетенции Минобороны», – сказал он.
4 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что большая часть российских кораблей Черноморского флота якобы покинула Севастополь и перебазировалась в Новороссийск.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью «Известиям» сообщил, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что это позволит повысить обороноспособность двух стран.