Кремль не стал отвечать на публикации о планах базирования пункта ВМФ в Абхазии

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью «Известиям» сообщил, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что это позволит повысить обороноспособность двух стран.