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Кремль не стал отвечать на публикации о планах базирования пункта ВМФ в Абхазии

Ведомости

В Кремле не стали комментировать новости о якобы размещении пункта постоянного базирования ВМФ России в Абхазии и переводе большей части Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Я никак не могу это комментировать. Естественно, вопросы связанные с дислокаций наших подразделений, наших кораблей, наших частей, – это вопросы в компетенции Минобороны», – сказал он.

4 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что большая часть российских кораблей Черноморского флота якобы покинула Севастополь и перебазировалась в Новороссийск. 

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью «Известиям» сообщил, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что это позволит повысить обороноспособность двух стран.

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