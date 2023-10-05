В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
На побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Соглашение между РФ и Абхазией об этом уже подписано, сообщил президент республики в интервью «Известиям».
«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», – сказал он.
Бжания рассказал, что 30 сентября, в День независимости республики, в абхазский порт зашел российский малый ракетный корабль. Президент Абхазии заявил, что это «очень современное судно с серьезными боевыми возможностями».
Также, добавил он, Россия продолжает предоставлять возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ. По словам Бжании, военно-техническое сотрудничество двух стран направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии.
Президент республики находился в России с рабочим визитом. 4 октября с ним встретился президент РФ Владимир Путин. Российский лидер снова поздравил Абхазию с Днем признания и с Днем победы и независимости, которые празднуются ежегодно 26 августа и 30 сентября соответственно.