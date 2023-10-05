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В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России

Ведомости

На побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ РФ. Соглашение между РФ и Абхазией об этом уже подписано, сообщил президент республики в интервью «Известиям».

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», – сказал он.

Бжания рассказал, что 30 сентября, в День независимости республики, в абхазский порт зашел российский малый ракетный корабль. Президент Абхазии заявил, что это «очень современное судно с серьезными боевыми возможностями».

Также, добавил он, Россия продолжает предоставлять возможность абхазским специалистам проходить повышение квалификации в учебных заведениях РФ. По словам Бжании, военно-техническое сотрудничество двух стран направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии.

Президент республики находился в России с рабочим визитом. 4 октября с ним встретился президент РФ Владимир Путин. Российский лидер снова поздравил Абхазию с Днем признания и с Днем победы и независимости, которые празднуются ежегодно 26 августа и 30 сентября соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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