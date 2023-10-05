В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России

Президент республики находился в России с рабочим визитом. 4 октября с ним встретился президент РФ Владимир Путин. Российский лидер снова поздравил Абхазию с Днем признания и с Днем победы и независимости, которые празднуются ежегодно 26 августа и 30 сентября соответственно.