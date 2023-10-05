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Политика

МИД Грузии выразил обеспокоенность из-за заявлений о пункте ВМФ РФ в Абхазии

Ведомости

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность в связи с информацией о якобы размещении пункта постоянного базирования ВМФ России в Абхазии, следует из заявления министерства.

В грузинском МИДе подчеркнули, что обеспокоены заявлениями президента Абхазии Аслана Бжания о размещении дополнительной российской военной базы на территории, которую Грузия считает оккупированной.

«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 г. при посредничестве Европейского союза», – говорится в заявлении.

Президент Абхазии в интервью «Известиям» сообщил, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ России. По его словам, соглашение уже подписано. Позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что это позволит повысить обороноспособность двух стран.

В Кремле не стали комментировать это заявление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что вопросы, связанные с дислокаций подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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