МИД Грузии выразил обеспокоенность из-за заявлений о пункте ВМФ РФ в Абхазии

Президент Абхазии в интервью «Известиям» сообщил, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ России. По его словам, соглашение уже подписано. Позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что это позволит повысить обороноспособность двух стран.