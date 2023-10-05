МИД Грузии выразил обеспокоенность из-за заявлений о пункте ВМФ РФ в Абхазии
Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность в связи с информацией о якобы размещении пункта постоянного базирования ВМФ России в Абхазии, следует из заявления министерства.
В грузинском МИДе подчеркнули, что обеспокоены заявлениями президента Абхазии Аслана Бжания о размещении дополнительной российской военной базы на территории, которую Грузия считает оккупированной.
«Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 г. при посредничестве Европейского союза», – говорится в заявлении.
Президент Абхазии в интервью «Известиям» сообщил, что на побережье Черного моря в Абхазии будет размещен новый пункт постоянного базирования ВМФ России. По его словам, соглашение уже подписано. Позже глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что это позволит повысить обороноспособность двух стран.
В Кремле не стали комментировать это заявление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что вопросы, связанные с дислокаций подразделений, кораблей и частей, находятся в компетенции Минобороны.