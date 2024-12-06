Guardian: Белый дом пообещал Украине «лавинообразную» военную помощь

Согласно сообщению агентства Reuters, команда избранного президента разрабатывает мирное предложение для Украины, которое фактически исключит членство страны в НАТО и потенциально предложит уступить значительную территорию России, что станет сигналом к резкому отходу от нынешней политики США. Трамп, в свою очередь, не раз заявлял, что покончит с конфликтом на Украине в течение 24 часов.