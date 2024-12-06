Guardian: Белый дом пообещал Украине «лавинообразную» военную помощь
Белый дом разработал стратегию усиления военной позиции Украины, которая предусматривает лавинообразную военную помощь и новые масштабные санкции против России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение советника по национальной безопасности Джейка Салливана.
5 декабря Салливан более часа встречался с главой канцелярии президента Украины Андреем Ермаком и пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января.
США также обещают поддержать Украину в решении проблемы с кадрами, предлагая обучать новые войска на объектах за пределами украинской территории. Все это делается для того, чтобы усилить позиции Украины за столом переговоров и заложить основу для будущего урегулирования.
Согласно сообщению агентства Reuters, команда избранного президента разрабатывает мирное предложение для Украины, которое фактически исключит членство страны в НАТО и потенциально предложит уступить значительную территорию России, что станет сигналом к резкому отходу от нынешней политики США. Трамп, в свою очередь, не раз заявлял, что покончит с конфликтом на Украине в течение 24 часов.