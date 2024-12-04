Reuters: планы Трампа по Украине – территориальные уступки без членства в НАТО

По словам четырех источников, на прошлой неделе Трамп еще не созывал центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Вместо этого несколько советников обсуждали идеи между собой на публичных форумах и – в некоторых случаях – лично с Трампом. В конечном счете мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного общения между Трампом, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили советники.