Reuters: планы Трампа по Украине – территориальные уступки без членства в НАТО
Советники избранного президента США Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, которые предусматривают уступку России значительной части прежних территорий. Об этом пишет Reuters, основываясь на анализе публичных заявлений и информации близких к Трампу источников.
Предложения трех ключевых советников, в том числе нового посланника Трампа по вопросам отношений между Россией и Украиной, 80-летнего генерала Кита Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.
Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев пойти на переговоры, используя «кнут и пряник», в том числе прекратив военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличив помощь, если откажется президент России Владимир Путин.
По словам четырех источников, на прошлой неделе Трамп еще не созывал центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Вместо этого несколько советников обсуждали идеи между собой на публичных форумах и – в некоторых случаях – лично с Трампом. В конечном счете мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного общения между Трампом, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили советники.
3 декабря «Европейская правда» со ссылкой на документ МИД Украины сообщила, что власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. МИД отмечает, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу».
2 декабря Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.