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Reuters: планы Трампа по Украине – территориальные уступки без членства в НАТО

Ведомости

Советники избранного президента США Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению конфликта на Украине, которые предусматривают уступку России значительной части прежних территорий. Об этом пишет Reuters, основываясь на анализе публичных заявлений и информации близких к Трампу источников.

Предложения трех ключевых советников, в том числе нового посланника Трампа по вопросам отношений между Россией и Украиной, 80-летнего генерала Кита Келлога, содержат некоторые общие элементы, в том числе отказ от членства Украины в НАТО.

Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев пойти на переговоры, используя «кнут и пряник», в том числе прекратив военную помощь Киеву, если он не согласится на переговоры, но увеличив помощь, если откажется президент России Владимир Путин.

По словам четырех источников, на прошлой неделе Трамп еще не созывал центральную рабочую группу для разработки мирного плана. Вместо этого несколько советников обсуждали идеи между собой на публичных форумах и – в некоторых случаях – лично с Трампом. В конечном счете мирное соглашение, скорее всего, будет зависеть от прямого личного общения между Трампом, Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили советники.

3 декабря «Европейская правда» со ссылкой на документ МИД Украины сообщила, что власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. МИД отмечает, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу».

2 декабря Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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