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СМИ: Украина откажется от любых альтернатив НАТО для гарантии безопасности

Ведомости

Власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на документ министерства иностранных дел страны, который есть в распоряжении издания.

«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», – указано в документе.

МИД отмечает, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу». По словам министерства, речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.

Зеленский заявил, что поддержки Украины со стороны партнеров недостаточно, и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в трансатлантическом военном альянсе. Он признал, что вернуть силой некоторые территории, включая Крым, будет сложно.

В случае переговоров с Украиной Россия будет отстаивать свои интересы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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