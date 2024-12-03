СМИ: Украина откажется от любых альтернатив НАТО для гарантии безопасности
Власти Украины официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО для гарантии безопасности. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на документ министерства иностранных дел страны, который есть в распоряжении издания.
«Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», – указано в документе.
МИД отмечает, что необходимо пригласить Украину в НАТО «уже сейчас», так как это поможет «противодействовать российскому шантажу». По словам министерства, речь идет о безопасности не только Украины, но и всей Европы.
2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стремится к скорейшему завершению конфликта и возвращению части территории дипломатическим путем после того, как станет членом НАТО.
Зеленский заявил, что поддержки Украины со стороны партнеров недостаточно, и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в трансатлантическом военном альянсе. Он признал, что вернуть силой некоторые территории, включая Крым, будет сложно.
В случае переговоров с Украиной Россия будет отстаивать свои интересы, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 2 декабря.