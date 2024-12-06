Сирийские военные сорвали атаку боевиков на Латакию
Военнослужащие ВС Сирии предотвратили нападение боевиков на провинцию Латакия. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о террористах из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировок.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»