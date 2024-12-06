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ВС России взяли под контроль Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток взяли под контроль населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Telegram-канале.

«Войска "Восток" в результате сражения освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой народной республики. Войска "Центр" продолжили наступление в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Петровка и Пустынка в ДНР», – передает министерство.

27 ноября Минобороны сообщало, что военнослужащие «Центра» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР. Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также бойцам и военной технике ВСУ в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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