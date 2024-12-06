ВС России взяли под контроль Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток взяли под контроль населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Telegram-канале.
«Войска "Восток" в результате сражения освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой народной республики. Войска "Центр" продолжили наступление в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Петровка и Пустынка в ДНР», – передает министерство.
27 ноября Минобороны сообщало, что военнослужащие «Центра» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР. Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также бойцам и военной технике ВСУ в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.