ВС России взяли под контроль Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

27 ноября Минобороны сообщало, что военнослужащие «Центра» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в ДНР. Кроме того, российская армия за сутки нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также бойцам и военной технике ВСУ в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 54 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.