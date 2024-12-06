Эрдоган заявил об отказе президента Сирии провести встречу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал встречу президенту Сирии Башару Асаду, но тот отказался, передает Hurriyet.
«У нас был призыв к Асаду: "Давай встретимся и вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не получили положительного ответа от Асада на это предложение», – заявил Эрдоган.
Турецкий президент выразил обеспокоенность продвижением оппозиции к Дамаску и захват ею сирийских городов. Как сказал Эрдоган, Турция продолжает следить за ситуаицей через разведку и СМИ.
5 декабря генсек ООН Антонио Гутерриш и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Президент Турции заявил, что ситуация в республике перешла в новую стадию развития, и выразил намерение не допустить дальнейшего обострения обстановки в этой стране.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку на широком фронте. Ее целью стали деревни, города и военные объекты. Атаки совершают боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти президента Сирии Башара Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо.
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам » (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии.
6 декабря ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Речь идет о террористах из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировках.