Прокуратура ЕС саботировала слушания в суде по делу главы ЕК о закупке вакцин
Прокуратура Евросоюза (ЕС) саботировала слушания в суде Льежа (Бельгия) против председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу, связанному с ее переговорами о вакцинах с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Заседание перенесли на 6 января, сообщил инициатор иска, бельгийский активист Фредерик Бальдан в беседе с ТАСС.
Отмечается, что речь идет об обвинении в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на более чем €35 млрд. По словам Бальдана, прокуратура объединения подала обращение в судебные инстанции Льежа о наличии у фон дер Ляйен иммунитета.
«Она держала данное обращение в секрете даже от судьи, чтобы сорвать заседание и заставить его отложить. <…> По сути, прокуратура ЕС сделала все, чтобы подорвать этот процесс», – сказал Бальдан.
Активист также сообщил, что на предстоящих слушаниях планируется определить, может ли продолжаться расследование в отношении главы ЕК, утверждающей, что у нее есть судебный иммунитет. По словам Бальдана, обвинение полагает, что в этой ситуации иммунитета у фон дер Ляйен нет, так как «она превысила свои полномочия».
Расследование началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы Балдана. В апреле Politico сообщила, что следователи Европейской прокуратуры (ЕОКЗР) занялись расследованием дела фон дер Ляйен, которое начали бельгийские прокуроры. Тогда отмечалось, что правоохранители «проверяют факты вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».
17 мая состоялось первое заседание по иску. Тогда суд Льежа заявил, что дело главы ЕК подпадает под его юрисдикцию и не должно быть передано Европейской прокуратуре из-за конфликта интересов.
Предположительно, фон дер Ляйен и гендиректор Pfizer Альберт Бурла обменялись текстовыми сообщениями перед заключением крупнейшей сделки ЕС по покупке вакцин в разгар пандемии коронавируса. Когда обмен состоялся, New York Times подала параллельный иск против Еврокомиссии в связи с отказом раскрыть содержание сообщений после запроса доступа к документам.
В декабре 2023 г. страны Евросоюза (ЕС) выбросили как минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму 4 млрд евро, закупленных в разгар пандемии.