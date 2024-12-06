Прокуратура ЕС саботировала слушания в суде по делу главы ЕК о закупке вакцин

Активист также сообщил, что на предстоящих слушаниях планируется определить, может ли продолжаться расследование в отношении главы ЕК, утверждающей, что у нее есть судебный иммунитет. По словам Бальдана, обвинение полагает, что в этой ситуации иммунитета у фон дер Ляйен нет, так как «она превысила свои полномочия».