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Прокуратура ЕС саботировала слушания в суде по делу главы ЕК о закупке вакцин

Ведомости

Прокуратура Евросоюза (ЕС) саботировала слушания в суде Льежа (Бельгия) против председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу, связанному с ее переговорами о вакцинах с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. Заседание перенесли на 6 января, сообщил инициатор иска, бельгийский активист Фредерик Бальдан в беседе с ТАСС.

Отмечается, что речь идет об обвинении в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 на более чем €35 млрд. По словам Бальдана, прокуратура объединения подала обращение в судебные инстанции Льежа о наличии у фон дер Ляйен иммунитета.

«Она держала данное обращение в секрете даже от судьи, чтобы сорвать заседание и заставить его отложить. <…> По сути, прокуратура ЕС сделала все, чтобы подорвать этот процесс», – сказал Бальдан.

Активист также сообщил, что на предстоящих слушаниях планируется определить, может ли продолжаться расследование в отношении главы ЕК, утверждающей, что у нее есть судебный иммунитет. По словам Бальдана, обвинение полагает, что в этой ситуации иммунитета у фон дер Ляйен нет, так как «она превысила свои полномочия».

Расследование началось в начале 2023 г. в Льеже после жалобы Балдана. В апреле Politico сообщила, что следователи Европейской прокуратуры (ЕОКЗР) занялись расследованием дела фон дер Ляйен, которое начали бельгийские прокуроры. Тогда отмечалось, что правоохранители «проверяют факты вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов».

17 мая состоялось первое заседание по иску. Тогда суд Льежа заявил, что дело главы ЕК подпадает под его юрисдикцию и не должно быть передано Европейской прокуратуре из-за конфликта интересов.

Предположительно, фон дер Ляйен и гендиректор Pfizer Альберт Бурла обменялись текстовыми сообщениями перед заключением крупнейшей сделки ЕС по покупке вакцин в разгар пандемии коронавируса. Когда обмен состоялся, New York Times подала параллельный иск против Еврокомиссии в связи с отказом раскрыть содержание сообщений после запроса доступа к документам.

В декабре 2023 г. страны Евросоюза (ЕС) выбросили как минимум 215 млн доз вакцины от COVID-19 на сумму 4 млрд евро, закупленных в разгар пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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