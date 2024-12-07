Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT: Иран начал эвакуировать военных командиров из Сирии

Ведомости

Иран 6 декабря начал эвакуацию своих военных командиров и личного состава из Сирии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан были высшие командиры иранских сил «Кудс», внешнего подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские дипломаты и их семьи, а также некоторые гражданские лица. 

«По крайней мере часть сотрудников посольства уехала», – уточняет издание. По словам чиновников, некоторые из них отправляются самолетом в Тегеран, а другие по суше в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Выезд иранских представителей «является признаком неспособности страны помочь президенту Сирии Башару Асаду сохранить власть» на фоне возобновившегося наступления боевиков, считают собеседники издания. Такой шаг источники называют знаменательным поворотом для Асада, правительство которого Иран поддерживал на протяжении 13 лет. 

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии. 6 декабря ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Речь идет о террористах из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировках.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных