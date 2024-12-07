NYT: Иран начал эвакуировать военных командиров из Сирии
Иран 6 декабря начал эвакуацию своих военных командиров и личного состава из Сирии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан были высшие командиры иранских сил «Кудс», внешнего подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), иранские дипломаты и их семьи, а также некоторые гражданские лица.
«По крайней мере часть сотрудников посольства уехала», – уточняет издание. По словам чиновников, некоторые из них отправляются самолетом в Тегеран, а другие по суше в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.
Выезд иранских представителей «является признаком неспособности страны помочь президенту Сирии Башару Асаду сохранить власть» на фоне возобновившегося наступления боевиков, считают собеседники издания. Такой шаг источники называют знаменательным поворотом для Асада, правительство которого Иран поддерживал на протяжении 13 лет.
С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии. 6 декабря ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Речь идет о террористах из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировках.