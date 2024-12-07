NYT: Иран начал эвакуировать военных командиров из Сирии

С 27 ноября сирийская оппозиция предприняла крупную атаку. Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, впервые с 2016 г. вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) и союзная им Свободная сирийская армия 5 декабря захватили Хаму – четвертый по величине город в Сирии. 6 декабря ТАСС сообщил о предотвращении ВС Сирии нападения боевиков на провинцию Латакия. Речь идет о террористах из «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) и сотрудничающих с ней группировках.