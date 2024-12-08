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ВС России взяли под контроль Благодатное в ДНР

Ведомости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Группировка поразила силы механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника.

За последние сутки ВС РФ также поразили на Украине инфраструктуру военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающих работу украинских ВПК, рассказали в оборонном ведомстве. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 снарядов РСЗО Vampire и 88 БПЛА.

7 декабря Минобороны сообщило, что под контроль российских сил перешел населенный пункт Берестки в ДНР. 5 декабря российские военные установили в республике контроль над населенными пунктами Сухие Ялы и Пустынка, а 1 декабря ВС РФ в ходе наступления взяли под свой контроль Ильинку и Петровку в ДНР. ТАСС также подсчитало, что за осень российская армия взяла 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в том числе освободила часть захваченной ВСУ Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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