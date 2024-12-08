ВС России взяли под контроль Благодатное в ДНР

7 декабря Минобороны сообщило, что под контроль российских сил перешел населенный пункт Берестки в ДНР. 5 декабря российские военные установили в республике контроль над населенными пунктами Сухие Ялы и Пустынка, а 1 декабря ВС РФ в ходе наступления взяли под свой контроль Ильинку и Петровку в ДНР. ТАСС также подсчитало, что за осень российская армия взяла 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в том числе освободила часть захваченной ВСУ Курской области.