ВС России взяли под контроль Благодатное в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Благодатное (совхоз Октябрь) Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.
Группировка поразила силы механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника.
За последние сутки ВС РФ также поразили на Украине инфраструктуру военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающих работу украинских ВПК, рассказали в оборонном ведомстве. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 снарядов РСЗО Vampire и 88 БПЛА.
7 декабря Минобороны сообщило, что под контроль российских сил перешел населенный пункт Берестки в ДНР. 5 декабря российские военные установили в республике контроль над населенными пунктами Сухие Ялы и Пустынка, а 1 декабря ВС РФ в ходе наступления взяли под свой контроль Ильинку и Петровку в ДНР. ТАСС также подсчитало, что за осень российская армия взяла 88 населенных пунктов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Харьковской областях, в том числе освободила часть захваченной ВСУ Курской области.