США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Американское военное присутствие сохранится на востоке Сирии, оно необходимо для поражения «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), заявил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Даниэль Шапиро.
Присутствие США в Сирии, отметил он, связано с обеспечением «окончательного поражения ИГ и не имеет никакого отношения к другим аспектам этого конфликта».
«Мы призываем все стороны в Сирии защищать мирных жителей, особенно представителей меньшинств Сирии, уважать международные военные нормы и работать над достижением резолюции, включающей политическое урегулирование», – сказал Шапиро (цитата по Associated Press).
Заместитель помощника министра обороны не стал прямо говорить, что президент Сирии Башар Асад был свергнут повстанцами, указывает AP. Если эта информация подтвердится, «никто не должен проливать слезы по режиму Асада», заявил он.
В конце ноября боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) начали наступление в Сирии. Повстанцы захватили Алеппо, Хаму, а 8 декабря вошли в столицу Дамаск и объявили о падении режима Асада, чье местонахождение неизвестно. Госдеп США призывал защитить гражданское население Сирии и вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса. Избранный президент страны Дональд Трамп считает, что Штатам не стоит вмешиваться в ситуацию в республике.