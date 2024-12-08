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США сохранят свое военное присутствие в Сирии

Ведомости

Американское военное присутствие сохранится на востоке Сирии, оно необходимо для поражения «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), заявил заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Даниэль Шапиро.

Присутствие США в Сирии, отметил он, связано с обеспечением «окончательного поражения ИГ и не имеет никакого отношения к другим аспектам этого конфликта».

«Мы призываем все стороны в Сирии защищать мирных жителей, особенно представителей меньшинств Сирии, уважать международные военные нормы и работать над достижением резолюции, включающей политическое урегулирование», – сказал Шапиро (цитата по Associated Press).

Заместитель помощника министра обороны не стал прямо говорить, что президент Сирии Башар Асад был свергнут повстанцами, указывает AP. Если эта информация подтвердится, «никто не должен проливать слезы по режиму Асада», заявил он.

В конце ноября боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) начали наступление в Сирии. Повстанцы захватили Алеппо, Хаму, а 8 декабря вошли в столицу Дамаск и объявили о падении режима Асада, чье местонахождение неизвестно. Госдеп США призывал защитить гражданское население Сирии и вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса. Избранный президент страны Дональд Трамп считает, что Штатам не стоит вмешиваться в ситуацию в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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