США сохранят свое военное присутствие в Сирии

В конце ноября боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) начали наступление в Сирии. Повстанцы захватили Алеппо, Хаму, а 8 декабря вошли в столицу Дамаск и объявили о падении режима Асада, чье местонахождение неизвестно. Госдеп США призывал защитить гражданское население Сирии и вернуться к политическому процессу урегулирования кризиса. Избранный президент страны Дональд Трамп считает, что Штатам не стоит вмешиваться в ситуацию в республике.