Путин примет участие в заседании Совета по правам человека
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на следующей неделе, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Глава государства также проведет церемонию награждения Героев Отечества в Кремле. Ожидается и встреча с лидерами парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Планируется участие президента во встрече по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, глава государства начинает подготовку к «Итогам года с Владимиром Путиным». Мероприятие состоится 19 декабря в 12:00 мск.
Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. На ней будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран.
6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к предстоящим «Итогам года с Владимиром Путиным» в процессе обработки вопросов широко удалось задействовать искусственный интеллект (ИИ). По словам представителя Кремля, в 2023 г. было прислано несколько миллионов вопросов, которые детально разбирались в течение года.