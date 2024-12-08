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Путин примет участие в заседании Совета по правам человека

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на следующей неделе, сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Глава государства также проведет церемонию награждения Героев Отечества в Кремле. Ожидается и встреча с лидерами парламентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Планируется участие президента во встрече по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Кроме того, глава государства начинает подготовку к «Итогам года с Владимиром Путиным». Мероприятие состоится 19 декабря в 12:00 мск. 

Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. На ней будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к предстоящим «Итогам года с Владимиром Путиным» в процессе обработки вопросов широко удалось задействовать искусственный интеллект (ИИ). По словам представителя Кремля, в 2023 г. было прислано несколько миллионов вопросов, которые детально разбирались в течение года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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