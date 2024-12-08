Путин примет участие в заседании Совета по правам человека

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что к предстоящим «Итогам года с Владимиром Путиным» в процессе обработки вопросов широко удалось задействовать искусственный интеллект (ИИ). По словам представителя Кремля, в 2023 г. было прислано несколько миллионов вопросов, которые детально разбирались в течение года.