Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В подготовке вопросов к «Итогам года с Владимиром Путиным» задействовали ИИ

Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) удалось широко и в прикладном плане весьма эффективно задействовать в процессе обработки вопросов граждан к предстоящим «Итогам года с Владимиром Путиным». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Благодаря титаническим усилиям команды организаторов мероприятия, прежде всего, специалистов Сбербанка, удалось задействовать GigaChat для именно обработки всего массива. То есть, фактически, к моменту выхода на прямую линию теле-пресс-конференции президент будет иметь понимание о всех вопросах, которые поступили», – пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, в 2023 г. было прислано несколько миллионов вопросов, которые детально разбирались в течение года.

«Сейчас нам удастся, сколько бы вопросов ни пришло, все обработать с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента».

Он добавил, что команда проекта будет понимать не только «среднюю температуру по больнице», но и проблемы каждого региона, города.

«Это очень важный шаг, очень важная технология, но сейчас она, конечно, будет дорабатываться в процессе уже исполнения всех функций, но это очень интересная инновация», – резюмировал Песков.

Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. На ней будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Песков сообщил, что американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента РФ и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 2024 г., не будет на мероприятии.

Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных