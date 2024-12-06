В подготовке вопросов к «Итогам года с Владимиром Путиным» задействовали ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) удалось широко и в прикладном плане весьма эффективно задействовать в процессе обработки вопросов граждан к предстоящим «Итогам года с Владимиром Путиным». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Благодаря титаническим усилиям команды организаторов мероприятия, прежде всего, специалистов Сбербанка, удалось задействовать GigaChat для именно обработки всего массива. То есть, фактически, к моменту выхода на прямую линию теле-пресс-конференции президент будет иметь понимание о всех вопросах, которые поступили», – пояснил Песков.
По словам представителя Кремля, в 2023 г. было прислано несколько миллионов вопросов, которые детально разбирались в течение года.
«Сейчас нам удастся, сколько бы вопросов ни пришло, все обработать с помощью искусственного интеллекта на момент выхода президента».
Он добавил, что команда проекта будет понимать не только «среднюю температуру по больнице», но и проблемы каждого региона, города.
«Это очень важный шаг, очень важная технология, но сейчас она, конечно, будет дорабатываться в процессе уже исполнения всех функций, но это очень интересная инновация», – резюмировал Песков.
Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. На ней будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Песков сообщил, что американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента РФ и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 2024 г., не будет на мероприятии.
Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться.