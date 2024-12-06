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Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабря

В прошлом году президент отвечал на вопросы более четырех часов
Ведомости

Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей» из Минска, где 6 декабря пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства.

«Она [пресс-конференция, совмещенная с прямой линией] действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», – сказал Песков.

На пресс-конференции будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Песков сообщил, что американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента РФ и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 2024 г., не будет на мероприятии.

«Карлсон может только прилететь», – пошутил Песков.

13 ноября Песков сообщил, что большая ежегодная пресс-конференция президента, которая будет совмещена с элементами прямой линии с гражданами, состоится во второй половине декабря.

Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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