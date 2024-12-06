Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабря

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабряВ прошлом году президент отвечал на вопросы более четырех часов
Прямая линия и большая пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным состоятся 19 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей» из Минска, где 6 декабря пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства.
«Она [пресс-конференция, совмещенная с прямой линией] действительно состоится 19 декабря. Это будет совмещенный формат», – сказал Песков.
На пресс-конференции будут присутствовать и иностранные СМИ, в том числе из западных стран. Песков сообщил, что американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента РФ и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в 2024 г., не будет на мероприятии.
«Карлсон может только прилететь», – пошутил Песков.
13 ноября Песков сообщил, что большая ежегодная пресс-конференция президента, которая будет совмещена с элементами прямой линии с гражданами, состоится во второй половине декабря.
Прошлая прямая линия и пресс-конференция Путина состоялись 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться.