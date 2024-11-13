Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате в декабре

Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате в декабреПрезидент ответит на вопросы граждан, российских и зарубежных СМИ
Во второй половине декабря в совмещенном формате состоится большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина со СМИ, которая будет совмещена с элементами прямой линии с гражданами. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут на этой пресс-конференции», – сказал Песков.
Точная дата мероприятия будет оглашена позже, добавил пресс-секретарь. В июля Песков говорил, что оно пройдет ближе к концу года.
В прошлый раз прямая линия и пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться. Кроме того, Путин прокомментировал рост цен на яйца, тему запрета абортов и большие сроки лишения свободы за ненасильственные преступления.