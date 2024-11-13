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Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате в декабре

Президент ответит на вопросы граждан, российских и зарубежных СМИ
Ведомости

Во второй половине декабря в совмещенном формате состоится большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина со СМИ, которая будет совмещена с элементами прямой линии с гражданами. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так же будем собирать вопросы граждан, так же будем на них отвечать, так же будем обрабатывать весь массив. Ну и, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут на этой пресс-конференции», – сказал Песков.

Точная дата мероприятия будет оглашена позже, добавил пресс-секретарь. В июля Песков говорил, что оно пройдет ближе к концу года.

В прошлый раз прямая линия и пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться. Кроме того, Путин прокомментировал рост цен на яйца, тему запрета абортов и большие сроки лишения свободы за ненасильственные преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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