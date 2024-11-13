Прямая линия и пресс-конференция Путина пройдут в совмещенном формате в декабре

В прошлый раз прямая линия и пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений он успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией частных военных компаний и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться. Кроме того, Путин прокомментировал рост цен на яйца, тему запрета абортов и большие сроки лишения свободы за ненасильственные преступления.