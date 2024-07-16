Совмещенная с пресс-конференцией прямая линия Путина пройдет в конце года
Президент России Владимир Путин проведет прямую линию с гражданами в совмещенном формате с большой пресс-конференцией. Мероприятие состоится ближе к концу года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет зимой. Ближе к Новому году. Это будет итоговое информационное мероприятие. Пока мы исходим из того, что это будет совмещенный формат – так же, как это было в прошлом году», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
В прошлый раз прямая линия и пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря. Президент отвечал на вопросы более 4 часов. Всего из 3 млн обращений Путин успел ответить на 67 – как от граждан, так и от журналистов. Основной темой мероприятия 2023 г. стала специальная военная операция на Украине, в том числе президент призвал подумать над легализацией ЧВК и объяснил, почему новая мобилизация не будет проводиться. Кроме того, Путин прокомментировал рост цен на яйца, тему запрета абортов и большие сроки за ненасильственные преступления.