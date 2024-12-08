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Нетаньяху связал свержение власти в Сирии с действиями Израиля

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что падение режима президента Башара Асада в соседней республике стало результатом ударов еврейского государства по Ирану и группировке «Хезболла». Заявление политика приводит его канцелярия.

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболлах" – главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима», – заявил Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Израиль протягивает руку дружбы всем сирийцам, которые хотят жить с ним в мире, но не даст враждебным силам укрепиться у границы.

Нетаньяху заявил 8 декабря, что израильские силы захватили буферную зону на Голанских высотах, установленную соглашением о прекращении огня с Сирией от 1974 г., пишет AP. По его словам, сирийские войска оставили свои позиции, после чего израильские силы заняли эту территорию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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