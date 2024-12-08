Нетаньяху связал свержение власти в Сирии с действиями Израиля

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболлах" – главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима», – заявил Нетаньяху (цитата по ТАСС).