Нетаньяху связал свержение власти в Сирии с действиями Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией и заявил, что падение режима президента Башара Асада в соседней республике стало результатом ударов еврейского государства по Ирану и группировке «Хезболла». Заявление политика приводит его канцелярия.
«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хезболлах" – главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку среди тех, кто хотел освободиться от этого репрессивного и тиранического режима», – заявил Нетаньяху (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Израиль протягивает руку дружбы всем сирийцам, которые хотят жить с ним в мире, но не даст враждебным силам укрепиться у границы.
Нетаньяху заявил 8 декабря, что израильские силы захватили буферную зону на Голанских высотах, установленную соглашением о прекращении огня с Сирией от 1974 г., пишет AP. По его словам, сирийские войска оставили свои позиции, после чего израильские силы заняли эту территорию.