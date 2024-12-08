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МИД Ирана призвал к прекращению насилия в Сирии

Ведомости

На фоне ситуации в Сирии весь Ближневосточный регион находится под угрозой, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Sharqiya. Он призвал к немедленному прекращению насилия в арабской республике.

«После Газы они пошли на Ливан, а теперь пошли на Сирию. Это не ограничится Сирией, поскольку весь регион оказался под угрозой», – сказал он, обвинив в происходящем США и Израиль (цитата по Tasnim).

Аракчи отметил, что группировки сирийской оппозиции являются террористическими и входят в соответствующие реестры ООН.

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. За два дня до этого, 6 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии.

После взятия Дамаска премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 г. рухнуло из-за ухода сирийских войск и Израиль занял буферную зону. Нетаньяху также заявил, что приветствует смену власти в Сирии. По его мнению, это создает для Израиля новые возможности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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