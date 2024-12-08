МИД Ирана призвал к прекращению насилия в Сирии

8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. За два дня до этого, 6 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии.