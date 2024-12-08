МИД Ирана призвал к прекращению насилия в Сирии
На фоне ситуации в Сирии весь Ближневосточный регион находится под угрозой, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Sharqiya. Он призвал к немедленному прекращению насилия в арабской республике.
«После Газы они пошли на Ливан, а теперь пошли на Сирию. Это не ограничится Сирией, поскольку весь регион оказался под угрозой», – сказал он, обвинив в происходящем США и Израиль (цитата по Tasnim).
Аракчи отметил, что группировки сирийской оппозиции являются террористическими и входят в соответствующие реестры ООН.
8 декабря сирийские вооруженные группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, объявили о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Башара Асада из страны. За два дня до этого, 6 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии.
После взятия Дамаска премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что соглашение о разграничении с Сирией от 1974 г. рухнуло из-за ухода сирийских войск и Израиль занял буферную зону. Нетаньяху также заявил, что приветствует смену власти в Сирии. По его мнению, это создает для Израиля новые возможности.