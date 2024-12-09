Песков: у РФ по-прежнему не было контактов с Трампом и его командой по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп и его команда не контактировали с российской стороной по вопросу Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По-прежнему контактов не было», – подтвердил представитель Кремля.
8 декабря Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта и необходимо начать переговорный процесс. Зеленский в своем сообщении не комментировал заявление Трампа. Песков заявил 8 декабря, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Путиным и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.