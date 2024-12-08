Трамп заявил о желании Киева договориться с Россией

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции. Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.