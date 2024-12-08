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Трамп заявил о желании Киева договориться с Россией

Ведомости

Украина и ее президент Владимир Зеленский хотели бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, необходимо начать переговорный процесс, заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку. <...> Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры», – написал он.

Трамп добавил, что «хорошо знает Владимира [Путина]» и сейчас, по его мнению, наступило его «время действовать». Политик добавил, что «Китай может помочь», не уточнив подробностей.

The Wall Street Journal на этой неделе со ссылкой на источники сообщила, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Сообщалось, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Трампа.

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции. Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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