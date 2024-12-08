Трамп заявил о желании Киева договориться с Россией
Украина и ее президент Владимир Зеленский хотели бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, необходимо начать переговорный процесс, заявил избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку. <...> Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры», – написал он.
Трамп добавил, что «хорошо знает Владимира [Путина]» и сейчас, по его мнению, наступило его «время действовать». Политик добавил, что «Китай может помочь», не уточнив подробностей.
The Wall Street Journal на этой неделе со ссылкой на источники сообщила, что Украина планирует сообщить о своей готовности к миру. Сообщалось, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Трампа.
3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции. Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.