WSJ: Украина планирует сообщить о своей готовности к миру

WSJ: Украина планирует сообщить о своей готовности к мируОфициальные лица страны проводят переговоры с новой администрацией Трампа
Украинские официальные лица проводят переговоры с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, стремясь сгладить существенные разногласия по вопросу урегулирования военного конфликта с Россией еще до его вступления в должность, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По информации издания, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру.
СМИ сообщают, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Трампа. WSJ также отмечает, что на встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого избранный американский лидер хочет назначить спецпосланником по Украине. Как утверждает источник издания, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру, но он должен быть устойчивым.
«Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины», – отметил источник.
В интервью Sky News Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем».
3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции. Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.