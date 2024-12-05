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WSJ: Украина планирует сообщить о своей готовности к миру

Официальные лица страны проводят переговоры с новой администрацией Трампа
Ведомости

Украинские официальные лица проводят переговоры с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа, стремясь сгладить существенные разногласия по вопросу урегулирования военного конфликта с Россией еще до его вступления в должность, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По информации издания, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру.

СМИ сообщают, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Трампа. WSJ также отмечает, что на встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого избранный американский лидер хочет назначить спецпосланником по Украине. Как утверждает источник издания, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру, но он должен быть устойчивым.

«Нестабильный, временный мир не служит интересам США или Украины», – отметил источник.

В интервью Sky News Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем».

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции. Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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