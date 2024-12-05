WSJ: Украина планирует сообщить о своей готовности к миру

СМИ сообщают, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Трампа. WSJ также отмечает, что на встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого избранный американский лидер хочет назначить спецпосланником по Украине. Как утверждает источник издания, Украина планирует сообщить о своей готовности к миру, но он должен быть устойчивым.