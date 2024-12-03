Генсек НАТО призвал Киев отложить мирные переговоры до получения большей помощи
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Украину отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока она не получит достаточно военной помощи от западных союзников для усиления своей позиции, передает The New York Times.
Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.
«Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – сказал Рютте.
Как пишет The New York Times, генсек НАТО сделал это заявление на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский недавно изменил свою позицию в отношении мирного соглашения.
В интервью Sky News Зеленский не исключил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто без возвращения земель, если подконтрольная Киеву территория будет принята «под защиту НАТО». По его мнению, потом Киев сможет вернуть перешедшие под контроль России территории «дипломатическим путем».
Ранее власти Украины заявили, что официально отказываются от форматов, которые заменят членство страны в НАТО на гарантии безопасности.