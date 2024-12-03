Генсек НАТО призвал Киев отложить мирные переговоры до получения большей помощи

Генсек альянса заявил, что Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры.



«Давайте не будем обсуждать шаг за шагом, как может выглядеть мирный процесс. Убедитесь, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – сказал Рютте.