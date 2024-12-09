Профсоюзы Южной Кореи планируют забастовки с требованием отставки президента
Работники южнокорейских автомобильных заводов, железнодорожных операторов, школ и больниц пригрозили организацией забастовок с требованием отставки президента Юн Сок Ёля, сообщает Bloomberg.
Корейская конфедерация профсоюзов попросила своих 1,2 млн членов объявить забастовку на «неопределенный срок», чтобы заставить Юн Сок Ёля сложить полномочия. Профсоюзы планируют каждый день собираться перед зданием парламента.
Южнокорейские рабочие профсоюзы выступали против трудовых реформ Юн Сок Ёля с мая 2022 г.
Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.
5 декабря стало известно, что полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента по подозрению в мятеже.
9 декабря Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью.