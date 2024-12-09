Профсоюзы Южной Кореи планируют забастовки с требованием отставки президента

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.