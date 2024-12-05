Как Южная Корея дошла до серьезного политического кризиса

Как Южная Корея дошла до серьезного политического кризисаПрезидента, скорее всего, лишат должности, внешний курс может измениться
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после внезапного объявления 3 декабря военного положения, которое в течение нескольких часов было отменено парламентом, теперь под реальной угрозой импичмента. Как передает агентство Yonhap, 191 депутат национального собрания (парламента) из шести оппозиционных президенту партий, в том числе крупнейшей – демократической партии «Тобуро», уже подал соответствующее заявление из-за «акта мятежа», а голосование может пройти 6 или 7 декабря. А пока парламент Южной Кореи ввел полный запрет на посещение здания военными, полицией и сотрудниками министерства национальной обороны.
Для утверждения импичмента необходимы голоса 200 из 300 депутатов. Весьма вероятно, что к оппозиции примкнет и часть парламентариев из партии президента «Сила народа», 18 из которых накануне голосовали за отмену военного положения. После голосования парламента решение в течение 180 дней должен будет утвердить конституционный суд страны, во время этого процесса полномочия президента будет исполнять премьер. Оппозиция хотела отстранить за попытку переворота и министров – обороны Ким Ён Хёна и внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина. Но, как сообщила газета «Чосон ильбо», первый уже подал прошение об отставке и даже сказал, что это он советовал президенту ввести военное положение – впервые с 1980 г.
Вероятнее всего, уже до конца декабря 2024 г. президенту объявят импичмент в парламенте, считает доцент кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Вадим Акуленко. У Юн Сок Ёля остается вариант в виде почетной отставки, «если он успеет и если оппозиция на это пойдет», говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов. У отстраненного от власти через импичмент экс-президента не останется привилегий в отличие от добровольно ушедшего, напоминает он. Ключевые руководители администрации Юн Сок Ёля тоже подали в отставку. Газета Korea Herald приводит слова его помощников, что они не знали о планах ввести военное положение. По конституции страны президент может избраться лишь на один пятилетний срок. 63-летний Юн Сок Ёль победил на выборах в 2022 г.
Массовые протесты в Южной Корее против президента после отмены военного положения идут по всей стране. Но они не затихают примерно с середины осени, говорит находящийся в этой стране Акуленко, и участники акций требуют именно отставки президента. «В столице провинции Канвондо, городе Чхунчхоне, они идут довольно давно. И везде растяжки «Уходи в отставку», – говорит эксперт. Помимо этого в протестах участвует и академическое сообщество, продолжает Акуленко. Мало кто в обществе понимал, что происходило накануне, говорит он. «Но никто не верил, что будет какой-то переворот или армия готова стрелять в гражданских за Юн Сок Ёля. Все были просто в недоумении», – говорит Акуленко.
Важным фактором было и обострившееся личное противостояние между президентом и лидером демократической партии Ли Джэ Мёном, которому предъявлена серия обвинений по резонансным делам, говорит Асмолов. «В одном случае ему удалось отбиться, но в другом он получил условный срок. На подходе еще четыре приговора, а любой приговор, утвержденный верховным судом, – не только возможность попасть на нары, но и политическая смерть. Поэтому между ними возникли разногласия по, грубо говоря, «земельному вопросу» – кто кого быстрее закопает», – объясняет эксперт. Если после удачного импичмента Юн Сок Ёлю будут назначены внеочередные выборы президента, то предсказать нового победителя не очень просто, говорит Асмолов: шансы и Ли Джэ Мёна, и вовремя отстранившегося в момент кризиса от президента председателя «Силы народа» Хан Дон Хуна выглядят реальными.
Потенциальные поводы для импичмента Юн Сок Ёлю были и из-за обвинений в коррупции. Его жену Ким Кон Хи подозревали в получении взятки в виде дизайнерской сумки Christian Dior стоимостью более $2000 (после долгого разбирательства обвинений не последовало) и махинациях с акциями. Ли Джэ Мён считает, что президент после провала первой попытки установить военное положение теперь якобы может спровоцировать КНДР. «Существует серьезная угроза того, что [Юн Сок Ёль] может спровоцировать Северную Корею, нарушив стабильность на линии перемирия, и привести к вооруженному конфликту <...> Если военного положения, направленного на сохранение власти, недостаточно, то они будут готовы поставить жизни людей на кон», – заявляет оппозиционер.
Одно из отличий в подходе к отношениям с Севером, как ранее говорил «Ведомостям» кореевед Андрей Ланьков, состоит в том, что если консерваторы по-прежнему стоят горой за идею политического объединения полуострова, то демократы близки к подходу, с недавних пор признанному официальным в Пхеньяне: существуют два разных государства. В целом демократы разделяют более мягкий подход к Северной Корее, чем консерваторы, сторонники которых последние два года действительно провоцировали Пхеньян на ответные запуски воздушных шаров с мусором регулярной отправкой на Север пропагандистских листовок. Кроме того, Сеул летом 2024 г. полностью прекратил выполнять соглашения о снижении военной напряженности на полуострове, которое было заключено при президенте от демократической партии Мун Чжэ Ине в сентябре 2018 г., а это открыло возможность проводить военные учения около демилитаризованной зоны и включить пропагандистские громкоговорители. Власти КНДР на момент сдачи материала никак не отреагировали на политический кризис на Юге. Представитель уходящей администрации президента США Джо Байдена отметила, что «демократия является основой альянса США и Республики Кореи». Вероятно, здесь содержался укор действиям ее президента накануне. При этом США якобы не были поставлены в известность относительно его планов и «испытали облегчение» после отмены военного положения, пишет Yonhap.
Администрация Юн Сок Ёля считается ястребино настроенной по отношению к Китаю, но при этом она не оставляла попыток вести с его властями конструктивный диалог. И например, только в ноябре 2024 г. Юн Сок Ёль обсуждал в Перу на полях саммита АТЭС с председателем КНР Си Цзиньпином необходимость «быстрого и честного» диалога.
На фоне осенних сообщений об отправке северокорейских военных на помощь России для участия в специальной военной операции Ли Джэ Мён обвинял правительство в том, что оно «пытается перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров». Он призывал правительство «прийти в себя» и извиниться за то, что они «своими легкомысленными словами провоцируют кризис».
Вероятнее всего, новая власть будет стараться обнулять инициативы Юн Сок Ёля, так как именно его личность раздражала демократов, говорит Асмолов. Но стоит помнить, что противоборство между ними и консерваторами в Южной Корее идет не столько по линии идеологий, сколько по линии фракционной борьбы: если одни за жесткий подход к Северной Корее, то вторые должны предлагать диалог и т. п. При этом сейчас решительно непонятно, как такой бинарный подход повлияет на практике как на межкорейскую политику, так и на вовлечение в антикитайские блоки в Азии: например, демократическая пресса разжигала враждебное отношение к Пекину в не меньшей степени, чем консерваторы, заключает эксперт.