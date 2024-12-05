Как Южная Корея дошла до серьезного политического кризиса

Одно из отличий в подходе к отношениям с Севером, как ранее говорил «Ведомостям» кореевед Андрей Ланьков, состоит в том, что если консерваторы по-прежнему стоят горой за идею политического объединения полуострова, то демократы близки к подходу, с недавних пор признанному официальным в Пхеньяне: существуют два разных государства. В целом демократы разделяют более мягкий подход к Северной Корее, чем консерваторы, сторонники которых последние два года действительно провоцировали Пхеньян на ответные запуски воздушных шаров с мусором регулярной отправкой на Север пропагандистских листовок. Кроме того, Сеул летом 2024 г. полностью прекратил выполнять соглашения о снижении военной напряженности на полуострове, которое было заключено при президенте от демократической партии Мун Чжэ Ине в сентябре 2018 г., а это открыло возможность проводить военные учения около демилитаризованной зоны и включить пропагандистские громкоговорители. Власти КНДР на момент сдачи материала никак не отреагировали на политический кризис на Юге. Представитель уходящей администрации президента США Джо Байдена отметила, что «демократия является основой альянса США и Республики Кореи». Вероятно, здесь содержался укор действиям ее президента накануне. При этом США якобы не были поставлены в известность относительно его планов и «испытали облегчение» после отмены военного положения, пишет Yonhap.