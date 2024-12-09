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Bild: беженцы в ФРГ должны вернуться в Сирию после падения режима Асада

Ведомости

Сирийские беженцы должны покинуть Германию на фоне свержения Башара Асада, пишет Bild со ссылкой на опрошенных экспертов и законодательство ФРГ.

Закон о пребывании в Германии позволяет предоставить убежище тем лицам, которым грозит «опасность стать жертвой насилия в контексте вооруженного конфликта». Тем же правилом уточняется, что «дополнительная защита» прекращается в том случае, если вооруженный конфликт на территории страны прекращается.

«Тогда беженцам придется покинуть страну или их могут депортировать», – констатирует издание. Эксперт по конституции из Ольденбургского университета Фолькер Беме-Несслер также подтверждает, что если причина бегства больше не актуальна, просители убежища должны будут покинуть ФРГ.

Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек заявил, что Германия готова возвращать сирийцев домой – добровольно или через депортацию. При этом он говорит об этом с точки зрения возросшей преступности. По его словам, «когда речь идет о преступниках, не должно быть никаких компромиссов».

Вместе с тем, на границах Сирии выстраиваются очереди из желающих вернуться в республику после падения правительства Асада, утверждает издание. Это происходит и после того, как сирийская вооруженная оппозиция призвала граждан Сирии вернуться в страну.

Массовая миграция сирийцев в Европу происходила в период с 2015 по 2016 г. на фоне гражданской войны в Сирии. По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), в разгар войны в Сирии было получено 1,3 млн в 2015 и 1,19 млн в 2016 г. запросов на предоставление убежища.

«Ведомости» в феврале этого года со ссылкой на отчет EUAA писали, что в 2023 г. 1,14 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах. В 2022 г. заявления подали более 966 000 иностранцев, в 2021 г. – 623 000, а минимум за семь лет показал 2020 г., когда на фоне пандемии за убежищем обратились 461 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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