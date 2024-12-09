Bild: беженцы в ФРГ должны вернуться в Сирию после падения режима Асада
Сирийские беженцы должны покинуть Германию на фоне свержения Башара Асада, пишет Bild со ссылкой на опрошенных экспертов и законодательство ФРГ.
Закон о пребывании в Германии позволяет предоставить убежище тем лицам, которым грозит «опасность стать жертвой насилия в контексте вооруженного конфликта». Тем же правилом уточняется, что «дополнительная защита» прекращается в том случае, если вооруженный конфликт на территории страны прекращается.
«Тогда беженцам придется покинуть страну или их могут депортировать», – констатирует издание. Эксперт по конституции из Ольденбургского университета Фолькер Беме-Несслер также подтверждает, что если причина бегства больше не актуальна, просители убежища должны будут покинуть ФРГ.
Министр внутренних дел земли Гессен Роман Позек заявил, что Германия готова возвращать сирийцев домой – добровольно или через депортацию. При этом он говорит об этом с точки зрения возросшей преступности. По его словам, «когда речь идет о преступниках, не должно быть никаких компромиссов».
Вместе с тем, на границах Сирии выстраиваются очереди из желающих вернуться в республику после падения правительства Асада, утверждает издание. Это происходит и после того, как сирийская вооруженная оппозиция призвала граждан Сирии вернуться в страну.
Массовая миграция сирийцев в Европу происходила в период с 2015 по 2016 г. на фоне гражданской войны в Сирии. По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), в разгар войны в Сирии было получено 1,3 млн в 2015 и 1,19 млн в 2016 г. запросов на предоставление убежища.
«Ведомости» в феврале этого года со ссылкой на отчет EUAA писали, что в 2023 г. 1,14 млн человек без учета украинцев попросили убежища в странах ЕС и его партнерах. В 2022 г. заявления подали более 966 000 иностранцев, в 2021 г. – 623 000, а минимум за семь лет показал 2020 г., когда на фоне пандемии за убежищем обратились 461 000 человек.