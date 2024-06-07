Канцлер ФРГ Шольц пообещал высылать мигрантов в Сирию и Афганистан за одобрение терактов

Канцлер ФРГ Шольц пообещал высылать мигрантов в Сирию и Афганистан за одобрение терактовУбийство полицейского исламистом на митинге всколыхнуло Германию
Канцлер Германии Олаф Шольц 6 июня в бундестаге анонсировал усиление борьбы в стране с «политическим террором» после резонансного нападения 31 мая в Мангейме. Тогда 25-летний афганец Сулейман Атаи с ножом атаковал участников митинга антиисламистского движения Pax Europa, в результате чего от увечий скончался полицейский. При этом изначально Шольц планировал выступить в парламенте по вопросу использования немецкого оружия на Украине, но затем перестроил свое выступление, пишет Bild.
«Мы будем бороться с террором. Без безопасности нет ничего. Безопасность – это краеугольный камень нашей свободы, нашей демократии и нашего верховенства закона», – заверил Шольц парламентариев, пишет Bloomberg. В частности, он объявил о желании высылать обратно мигрантов, которые совершили тяжкие преступления. «Такие преступники должны быть депортированы, даже если они прибыли из Сирии или Афганистана», – уверен он. До сих пор Берлин воздерживался от практики высылки туда беженцев из-за угроз безопасности. Более того, нынешние правила, по словам Шольца, будут ужесточены так, «что одобрение террористических преступлений станет серьезным основанием для депортации».
Канцлер ФРГ также анонсировал расширение в стране зон, где будет запрещено ношение ножей, а не только на железнодорожных вокзалах. «Нам это необходимо это по всей стране – особенно в местах скопления людей и на крупных мероприятиях», – сказал он.
По данным статистики, только в земле Северный Рейн – Вестфалия количество нападений с ножом в 2023 г. выросло почти на 50% (6221) и 47,4% обвиняемых не имели гражданства ФРГ. Всего в 2023 г. в Германии число беженцев выросло до 3,17 млн, и если на первом месте – украинцы (около 980 000), то следом – сирийцы (712 000) и афганцы (323 000).
Убийца полицейского Атаи приехал в Германию в 2013 г. со своим братом из Афганистана, после чего они подали прошение об убежище и пошли на языковые курсы немецкого языка продвинутого уровня. Это не помогло афганцу получить от властей Германии убежище, но его не выслали из-за несовершеннолетнего возраста. Остается открытым вопрос, почему его не депортировали после преодоления этой планки. А в 2017 г. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев приостановило рассмотрение дел граждан Афганистана из-за терактов в Кабуле. При этом затем Атаи смог жениться на гражданке ФРГ в 2019 г., обзавестись двумя детьми и получить вид на жительство до 2026 г. Незадолго перед терактом в Мангейме, пишет Bild, Атаи отрастил длинную бороду и, по словам соседей, перестал быть «милым и приветливым».
В заключение своего выступления в бундестаге Шольц все-таки объяснил, почему он дал разрешение Киеву бить немецким оружием вглубь по территории России. «Согласно международному праву Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию, свои города и своих граждан. Это касается и таких нападений, как в районе Харькова, которые Россия совершает с позиций, непосредственно прилегающих к российской границе», – считает он.
Непосредственно на выборы в Европарламент инцидент с убийством полицейского не успеет повлиять, так как избиратели уже определились с тем, за кого будут голосовать, говорит научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Само же обещание Шольца о высылке в Сирию и Афганистан выражает понятное стремление и вынужденность подобных мер, считает он. В последние годы в Германию прибывали мигранты в основном из этих стран, что вкупе с украинскими беженцами создавало значительную нагрузку на социальные службы. Теперь же даже проиммигрантски настроенные «Зеленые» будут вынуждены корректировать свою позицию, чтобы не потерять в популярности, добавил Кортунов.
От германского правительства вряд ли стоит ожидать быстрого решения проблемы мигрантов, считает научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Как минимум, этому помешает позиция «Зеленых», выступающих за максимально либеральную миграционную политику. Заявление Шольца определено в первую очередь его желанием обозначить свою позицию как канцлера. До реальных мер, которые серьезно изменят миграционную политику ФРГ, правительству придется сделать еще достаточно промежуточных шагов, резюмирует эксперт.