Канцлер ФРГ Шольц пообещал высылать мигрантов в Сирию и Афганистан за одобрение терактов

Убийца полицейского Атаи приехал в Германию в 2013 г. со своим братом из Афганистана, после чего они подали прошение об убежище и пошли на языковые курсы немецкого языка продвинутого уровня. Это не помогло афганцу получить от властей Германии убежище, но его не выслали из-за несовершеннолетнего возраста. Остается открытым вопрос, почему его не депортировали после преодоления этой планки. А в 2017 г. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев приостановило рассмотрение дел граждан Афганистана из-за терактов в Кабуле. При этом затем Атаи смог жениться на гражданке ФРГ в 2019 г., обзавестись двумя детьми и получить вид на жительство до 2026 г. Незадолго перед терактом в Мангейме, пишет Bild, Атаи отрастил длинную бороду и, по словам соседей, перестал быть «милым и приветливым».