Лукашенко помиловал 29 совершивших деяния экстремистской направленности человек

20 ноября «Ведомости» писали о помиловании Лукашенко 32 человек, осужденных за экстремизм. Решение об освобождении было принято в отношении 8 женщин и 24 мужчин. 17 граждан республики имеют хронические заболевания, один является инвалидом. Кроме того, 17 осужденных воспитывают детей, двое из родителей относятся к категории многодетных семей. Девять помилованных – старше 50 лет. Всего за текущий год белорусский лидер помиловал более 100 человек, совершивших подобные деяния.