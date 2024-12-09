Лукашенко помиловал 29 совершивших деяния экстремистской направленности человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, передает пресс-служба главы государства.
«Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к лидеру республики. В их числе 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, у 15 есть хронические заболевания», – говорится в сообщении.
Министерству внутренних дел поручено проследить за дальнейшими действиями правонарушителей.
20 ноября «Ведомости» писали о помиловании Лукашенко 32 человек, осужденных за экстремизм. Решение об освобождении было принято в отношении 8 женщин и 24 мужчин. 17 граждан республики имеют хронические заболевания, один является инвалидом. Кроме того, 17 осужденных воспитывают детей, двое из родителей относятся к категории многодетных семей. Девять помилованных – старше 50 лет. Всего за текущий год белорусский лидер помиловал более 100 человек, совершивших подобные деяния.