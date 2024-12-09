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Лукашенко помиловал 29 совершивших деяния экстремистской направленности человек

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 29 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, передает пресс-служба главы государства.

«Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к лидеру республики. В их числе 11 женщин и 18 мужчин. Среди них шесть человек моложе 25 лет, три пенсионера, два инвалида, у 15 есть хронические заболевания», – говорится в сообщении.

Министерству внутренних дел поручено проследить за дальнейшими действиями правонарушителей.

20 ноября «Ведомости» писали о помиловании Лукашенко 32 человек, осужденных за экстремизм. Решение об освобождении было принято в отношении 8 женщин и 24 мужчин. 17 граждан республики имеют хронические заболевания, один является инвалидом. Кроме того, 17 осужденных воспитывают детей, двое из родителей относятся к категории многодетных семей. Девять помилованных – старше 50 лет. Всего за текущий год белорусский лидер помиловал более 100 человек, совершивших подобные деяния.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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