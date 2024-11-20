Лукашенко помиловал 32 осужденных за экстремизм
Президент Белорусии Александр Лукашенко помиловал 32 человек, осужденных за экстремизм. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.
Решение о помиловании принято в отношении восьми женщин и 24 мужчин. 17 человек имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 17 осужденных есть дети, из них двое – многодетные. Девять помилованных – старше 50 лет.
В этом году президент республики помиловал свыше 100 человек, осужденных по экстремистским статьям. Первый указ о помиловании 30 осужденных был подписан 16 августа, второй, о помиловании 30 человек, – 4 сентября, третий (о помиловании 37 человек) – 16 сентября. 7 ноября также был помилован 31 человек.
В 2020 г. в Белоруссии прошли массовые протесты после объявления результатов выборов президента республики. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж до выборов был осужден, – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.