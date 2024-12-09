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Путин призвал ограничить работу зарубежных биолабораторий в странах ОДКБ

Ведомости

Необходимо понимать, что происходит в иностранных биолабораториях на территории стран ОДКБ, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателями парламентов государств – членов организации. Обращение президента приводится на сайте Кремля.

Путин отметил, что знает о разработанном модельном законопроекте, который участники ОДКБ смогут использовать для оптимизации национального регулирования и недопущения военно-биологической активности. Глава государства назвал это направление очень важным.

«Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств, и мы, без всякого сомнения, должны понимать, что происходит в этих лабораториях: есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам», – подчеркнул президент России.

Российский лидер провел встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ 9 декабря, со стороны Москвы в ней участвовал спикер Госдумы, председатель парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин.

В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что до начала спецоперации России на Украине США вывезли из страны не менее 16 000 биопроб. Утверждалось, что биоматериалы отправили в «западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном». По словам Кириллова, «в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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