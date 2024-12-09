Путин призвал ограничить работу зарубежных биолабораторий в странах ОДКБ
Необходимо понимать, что происходит в иностранных биолабораториях на территории стран ОДКБ, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателями парламентов государств – членов организации. Обращение президента приводится на сайте Кремля.
Путин отметил, что знает о разработанном модельном законопроекте, который участники ОДКБ смогут использовать для оптимизации национального регулирования и недопущения военно-биологической активности. Глава государства назвал это направление очень важным.
«Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств, и мы, без всякого сомнения, должны понимать, что происходит в этих лабораториях: есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам», – подчеркнул президент России.
Российский лидер провел встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ 9 декабря, со стороны Москвы в ней участвовал спикер Госдумы, председатель парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин.
В конце августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что до начала спецоперации России на Украине США вывезли из страны не менее 16 000 биопроб. Утверждалось, что биоматериалы отправили в «западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном». По словам Кириллова, «в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения».