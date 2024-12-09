Путин призвал ограничить работу зарубежных биолабораторий в странах ОДКБ

«Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств, и мы, без всякого сомнения, должны понимать, что происходит в этих лабораториях: есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам», – подчеркнул президент России.