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Минобороны: США вывезли с Украины не менее 16 000 биопроб

Ведомости

Еще до начала спецоперации России на Украине США вывезли из страны не менее 16 000 биопроб. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Только в рамках одного проекта образцы крови взяли у 4000 украинских военнослужащих. Одновременно было вывезено более 10 000 образцов опасных патогенов и их переносчиков. Утверждается, что биоматериалы направлялись в «западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном».

«По имеющимся данным в США продолжаются работы по созданию биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», – отметил Кириллов. 

По информации Минобороны, США также стали включать в логистические схемы Молдавию и Румынию, чтобы скрыть конечного получателя.

В апреле 2023 г. Кириллов сообщил, что США возобновили деятельность в рамках военно-биологической программы на Украине. По его словам, американцы продолжают строить биолаборатории на Украине, а также расширяют подготовку украинских специалистов-биологов.

Минобороны РФ неоднократно обвиняло США в сборе биоматериалов и работе над биологическим оружием на территории Украины. В Вашингтоне и Киеве обвинения неоднократно отвергали.

В марте 2022 г. президент США Джо Байден «гарантировал», что американское биооружие отсутствует в Европе. При этом в конце марта 2023 г. комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила информацию Минобороны РФ о создании на территории Украины военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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