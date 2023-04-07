Минобороны: США возобновили реализацию военно-биологической программы на Украине

В Вашингтоне и Киеве обвинения РФ неоднократно отвергали. В частности, президент США Джо Байден «гарантировал», что американское биооружие отсутствует в Европе. При этом в конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила информацию Минобороны РФ о создании на территории Украины военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий.