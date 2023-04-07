Минобороны: США возобновили реализацию военно-биологической программы на Украине
США возобновили деятельность в рамках военно-биологической программы на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его выступление опубликовало Минобороны РФ.
«Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов», — заявил Кириллов.
Генерал-лейтенант со ссылкой на протокол совещания рабочей группы американских и украинских специалистов от октября 2022 г. отметил, что программа биолабораторий была приостановлена из-за спецоперации России на Украине, но сейчас Вашингтон и Киев продолжили ее реализацию.
Кириллов также назвал несколько новых имен иностранных граждан, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине. Среди них — руководитель неправительственной организации «Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза» Элиот Джейкобс Перлман, профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос.
Кроме того, Минобороны выяснило имена двух граждан Украины, которые также причастны к созданию биолабораторий. Это заместитель генерального директора государственного учреждения «Киевский областной лабораторный центр» минздрава Украины Наталия Родина и директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения Елена Нестерова.
По словам Кириллова, многие фигуранты покинули территорию Украины.
Ранее Минобороны уже называло лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщал Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара).
В Вашингтоне и Киеве обвинения РФ неоднократно отвергали. В частности, президент США Джо Байден «гарантировал», что американское биооружие отсутствует в Европе. При этом в конце марта комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтвердила информацию Минобороны РФ о создании на территории Украины военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий.