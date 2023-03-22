Яровая подвела итоги расследования деятельности биолабораторий на Украине

Яровая подвела итоги расследования деятельности биолабораторий на УкраинеОна вновь резюмировала, что США создавали на территории страны военные объекты
Комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтверждает утверждение Минобороны РФ о создании на территории Украины военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. Об этом рассказала журналистам сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Не вызывает никаких сомнений тот факт, что утрата суверенитета Украины реализована поэтапно, она включала в себя в том числе военно-биологическое освоение», – утверждает она. При этом само заседание комиссии прошло в закрытом для прессы режиме. Доказательства, приведшие комиссию к такому выводу, Яровая не представила (во всяком случае публично): доклад комиссии планируется рассмотреть на заседаниях палат 12 апреля. Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Госдумы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.
По словам Яровой, США с 1995 г. якобы «имитировали» исполнение требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а на деле же заключали соглашения со странами постсоветского пространства по военно-биологическому освоению. «Не вызывает никакого сомнения, лишь опасение», что именно США являются главным бенефициаром всех военно-биологических разработок, подчеркнула она.
Яровая считает, что США рассматривали Украину «как театр военных действий» и «агрессивный военный полигон» против России. «И в данном случае соединение с данными о том, в отношении военнослужащих Украины проводились эксперименты, в том числе наркосодержащие, психотропные препараты для повышения их агрессивных качеств, и те чудовищные преступления, которые сегодня совершаются представителями ВСУ, нацистскими группировками, в полной мере это подтверждают», – утверждает она. Такие нарушения на Украине были бы невозможными, если бы не «полная утрата суверенитета и внешнее управление США», добавила она.
Комиссия считает, что в 2014 г. у президента Виктора Януковича была попытка реализовать положения, восстанавливающие биологический суверенитет Украины, но это решение не состоялось из-за государственного переворота.
В конце ноября 2022 г. в Минобороны сообщали, что вблизи российской границы на Украине велась разработка компонентов биологического оружия. Это следует из документов, обнаруженных в украинских биолабораториях. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия.
Минобороны также опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщал Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара). В Вашингтоне и Киеве обвинения РФ неоднократно отвергали. В частности, президент США Джо Байден «гарантировал», что американское биооружие отсутствует в Европе.