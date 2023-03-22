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Яровая подвела итоги расследования деятельности биолабораторий на Украине

Она вновь резюмировала, что США создавали на территории страны военные объекты
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости

Комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтверждает утверждение Минобороны РФ о создании на территории Украины военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. Об этом рассказала журналистам сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Не вызывает никаких сомнений тот факт, что утрата суверенитета Украины реализована поэтапно, она включала в себя в том числе военно-биологическое освоение», – утверждает она. При этом само заседание комиссии прошло в закрытом для прессы режиме. Доказательства, приведшие комиссию к такому выводу, Яровая не представила (во всяком случае публично): доклад комиссии планируется рассмотреть на заседаниях палат 12 апреля. Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Госдумы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.

По словам Яровой, США с 1995 г. якобы «имитировали» исполнение требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), а на деле же заключали соглашения со странами постсоветского пространства по военно-биологическому освоению. «Не вызывает никакого сомнения, лишь опасение», что именно США являются главным бенефициаром всех военно-биологических разработок, подчеркнула она.

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Яровая считает, что США рассматривали Украину «как театр военных действий» и «агрессивный военный полигон» против России. «И в данном случае соединение с данными о том, в отношении военнослужащих Украины проводились эксперименты, в том числе наркосодержащие, психотропные препараты для повышения их агрессивных качеств, и те чудовищные преступления, которые сегодня совершаются представителями ВСУ, нацистскими группировками, в полной мере это подтверждают», – утверждает она. Такие нарушения на Украине были бы невозможными, если бы не «полная утрата суверенитета и внешнее управление США», добавила она.

Комиссия считает, что в 2014 г. у президента Виктора Януковича была попытка реализовать положения, восстанавливающие биологический суверенитет Украины, но это решение не состоялось из-за государственного переворота. 

В конце ноября 2022 г. в Минобороны сообщали, что вблизи российской границы на Украине велась разработка компонентов биологического оружия. Это следует из документов, обнаруженных в украинских биолабораториях. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия.

Минобороны также опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщал Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара). В Вашингтоне и Киеве обвинения РФ неоднократно отвергали. В частности, президент США Джо Байден «гарантировал», что американское биооружие отсутствует в Европе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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