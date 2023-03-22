Яровая подвела итоги расследования деятельности биолабораторий на Украине

Комиссия по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий подтверждает утверждение Минобороны РФ о создании на территории Украины военных объектов США и НАТО под видом биолабораторий. Об этом рассказала журналистам сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Не вызывает никаких сомнений тот факт, что утрата суверенитета Украины реализована поэтапно, она включала в себя в том числе военно-биологическое освоение», – утверждает она. При этом само заседание комиссии прошло в закрытом для прессы режиме. Доказательства, приведшие комиссию к такому выводу, Яровая не представила (во всяком случае публично): доклад комиссии планируется рассмотреть на заседаниях палат 12 апреля. Парламентская комиссия Федерального собрания по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, организована по инициативе Госдумы. В ее состав входят 14 депутатов и 14 сенаторов.