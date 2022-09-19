Минобороны: Вашингтон признал проведение биоисследований на Украине
США фактически признали проведение биологических исследований на ряде украинцев, включая малообеспеченных граждан и пациентов психиатрических больниц, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Произошло это, как он отметил, на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в начале сентября, инициированного российской стороной.
«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения – пациентах психиатрических больниц», – рассказал он.
В ходе обсуждения американская сторона «признала подобные факты», заявив, что передача патогенных материалов в США была нечастой, добавил Кириллов.
Во время спецоперации на Украине российские войска обнаружили несколько биолабораторий, сотрудничавших с США. Российское оборонное ведомство занимается расследованием, которое посвящено деятельности американских биолабораторий на территории страны.
Так, в конце марта Минобороны опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщил Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара).
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ «дезинформацией». При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
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