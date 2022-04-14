Минобороны назвало имена американских и европейских кураторов биолабораторий на Украине
Российские военные узнали имена и фамилии должностных лиц из США и ЕС, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ на территории Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, должность исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) занимал гражданин США Куртис Белаяч, который обучался в Калифорнийском университете. Председателем правления УНТЦ от ЕС был назначен Эдди Артур Майер, а от США — Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.
«Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более $350 млн. Заказчиками и спонсорами со стороны США являются Госдепартамент и Минобороны. Финансирование осуществляется также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США», — подчеркнул специалист.
Многие исследования, по информации оборонного ведомства, были посвящены изучению потенциальных агентов биологического оружия и возбудителей экономически значимых инфекций, таких как патогенный грипп птиц и африканская чума свиней. Проекты P-364, 444, и 781, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц и летучих мышей, были профинансированы в интересах американского военного ведомства, заключил Кириллов.
31 марта Кириллов заявил, что ведомство располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине. По его словам, истинные цели США на Украине далеки от научных. В одном из писем руководство компании Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что, по мнению российской стороны, довольно странно для биотехнологической компании.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.