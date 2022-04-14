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Минобороны назвало имена американских и европейских кураторов биолабораторий на Украине

Ведомости

Российские военные узнали имена и фамилии должностных лиц из США и ЕС, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ на территории Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. 

По словам Кириллова, должность исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) занимал гражданин США Куртис Белаяч, который обучался в Калифорнийском университете. Председателем правления УНТЦ от ЕС был назначен Эдди Артур Майер, а от США — Филипп Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения, добавил Кириллов.

«Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более $350 млн. Заказчиками и спонсорами со стороны США являются Госдепартамент и Минобороны. Финансирование осуществляется также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США», — подчеркнул специалист. 

Многие исследования, по информации оборонного ведомства, были посвящены изучению потенциальных агентов биологического оружия и возбудителей экономически значимых инфекций, таких как патогенный грипп птиц и африканская чума свиней. Проекты P-364, 444, и 781, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц и летучих мышей, были профинансированы в интересах американского военного ведомства, заключил Кириллов.

31 марта Кириллов заявил, что ведомство располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине. По его словам, истинные цели США на Украине далеки от научных. В одном из писем руководство компании Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что, по мнению российской стороны, довольно странно для биотехнологической компании.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.

Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: МО РФ опубликовало переписку Хантера Байдена о финансировании биолабораторий на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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