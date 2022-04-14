Минобороны назвало имена американских и европейских кураторов биолабораторий на Украине

31 марта Кириллов заявил, что ведомство располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине. По его словам, истинные цели США на Украине далеки от научных. В одном из писем руководство компании Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что, по мнению российской стороны, довольно странно для биотехнологической компании.