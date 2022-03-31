МО РФ опубликовало переписку Хантера Байдена о финансировании биолабораторий на Украине
Минобороны РФ располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», — подчеркнул Кириллов.
По его словам, истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. В одном из писем руководство Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что, по мнению российской стороны, довольно странно для биотехнологической компании.
Минобороны также опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщил Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара).
24 марта в Минобороны заявили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден, причастен к финансированию биологических лабораторий на Украине. Тогда Кириллов рассказал, что фонд обладает значительными ресурсами в размере не менее $2,4 млрд. По имеющейся у Минобороны информации, непосредственное участие в реализации биологической программы на Украине принимают фонд Джорджа Сороса, а также Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
28 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия завершает сбор доказательной базы касательно военно-биологической деятельности США на Украине. «Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.