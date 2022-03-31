Газета
Политика

МО РФ опубликовало переписку Хантера Байдена о финансировании биолабораторий на Украине

Ведомости

Минобороны РФ располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками управления Пентагона и его подрядчиками по вопросу работы биолабораторий на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. 

«Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», — подчеркнул Кириллов. 

По его словам, истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. В одном из писем руководство Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «культурной и экономической независимости Украины от России», что, по мнению российской стороны, довольно странно для биотехнологической компании.

Минобороны также опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщил Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара).

24 марта в Минобороны заявили, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca, которым руководит сын президента США Хантер Байден, причастен к финансированию биологических лабораторий на Украине. Тогда Кириллов рассказал, что фонд обладает значительными ресурсами в размере не менее $2,4 млрд. По имеющейся у Минобороны информации, непосредственное участие в реализации биологической программы на Украине принимают фонд Джорджа Сороса, а также Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

28 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия завершает сбор доказательной базы касательно военно-биологической деятельности США на Украине. «Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.

Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ дезинформацией. При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

Ранее по теме: Биолаборатории на Украине мог финансировать сын президента США

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных