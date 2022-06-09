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Пентагон: США оказывали поддержку 46 лабораториям на Украине

Ведомости

Соединенные Штаты поддерживали работу 46 лабораторий на Украине в рамках совместных программ, сосредоточенных на улучшении здравоохранения и мер безопасности в сельском хозяйстве, говорится в информационном бюллетене Пентагона об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения с Украиной, Россией и другими странами бывшего Советского Союза.

В Пентагоне отметили, что поддержка оказывалась «мирным украинским лабораториям, медицинским учреждениям и центрам диагностики заболеваний» на протяжении двух десятилетий.

«Эти учреждения работают так же, как и другие государственные или местные медицинские и исследовательские лаборатории по всему миру. Кроме того, все оборудование и обучение, предоставляемые Соединенными Штатами, регулируются процессами экспортного контроля, аудитами и законами и правилами США о закупках, что обеспечивает прозрачность и соответствие внутреннему и международному законодательству», – говорится в бюллетене Пентагона.

В ведомстве подчеркивают, что у Украины нет программ разработки ядерного, биологического или химического оружия.

Во время спецоперации на Украине российские войска обнаружили несколько биолабораторий, сотрудничавших с США. Российское оборонное ведомство занимается расследованием, которое посвящено деятельности американских биолабораторий на территории страны. МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.

При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск. Наличие американских биолабораторий на Украине также подтвердил бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с российскими пранкерами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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