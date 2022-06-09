При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск. Наличие американских биолабораторий на Украине также подтвердил бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с российскими пранкерами.