Россия призвала ВОЗ расследовать работу финансируемых США лабораторий в Нигерии
В Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольные Вашингтону биолаборатории, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо провести расследование их деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
«По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии – еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру», — сообщил Кириллов, уточнив, что у Вашингтона имеется как минимум четыре контролируемых лаборатории на территории этой страны.
Кириллов назвал «странным совпадением» тот факт, что, по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 г. на фоне пандемии COVID-19 отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян.
«Призываем руководство Всемирной организации здравоохранения провести расследование деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах», — заявил Кириллов. По его словам, необходимость проведения расследования обусловлена многочисленными случаями нарушения США требований биобезопасности и фактами небрежного хранения патогенных биоматериалов.
Случаи заражения оспой обезьян обнаружены уже в более 10 странах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, Португалию, Великобританию, Германию, Италию, Францию и Швецию. В Роспотребнадзоре в свою очередь оценивают вероятность завоза в Россию оспы обезьян как низкую из-за ограничений авиаперевозок. Пока в стране не зафиксировано случаев заболевания.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Симптомы оспы обезьян схожи с теми, что наблюдались у пациентов с натуральной оспой, но они менее серьезны. Заразиться оспой обезьян можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
На фоне военной операции российских войск на территории Украины российское оборонное ведомство занимается расследованием, которое посвящено деятельности американских биолабораторий на территории страны. МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск. Наличие американских биолабораторий на Украине также подтвердил бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе разговора с российскими пранкерами.