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Минобороны: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

Ведомости

США и Киев использовали Мариуполь в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры в ходе исследований, которые проводились в украинских биолабораториях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. 

«Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры», — сообщил Кириллов. 

По его словам, специалисты Минобороны провели расследование в двух лабораториях города. В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы.

При этом часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение, добавил Кириллов.

В апреле оборонное ведомство назвало имена американских и европейских кураторов биолабораторий на Украине. Им оказался в том числе гражданин США Куртис Белаяч, который обучался в Калифорнийском университете.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.

Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ «дезинформацией». При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.

Ранее по теме: Минобороны назвало имена американских и европейских кураторов биолабораторий на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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