Минобороны: США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
США и Киев использовали Мариуполь в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры в ходе исследований, которые проводились в украинских биолабораториях, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры», — сообщил Кириллов.
По его словам, специалисты Минобороны провели расследование в двух лабораториях города. В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы.
При этом часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение, добавил Кириллов.
В апреле оборонное ведомство назвало имена американских и европейских кураторов биолабораторий на Украине. Им оказался в том числе гражданин США Куртис Белаяч, который обучался в Калифорнийском университете.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе продолжающейся российской военной операции на Украине были обнаружены факты зачистки следов реализуемой в стране военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. Он рассказал, что российские военные получили от сотрудников украинских биолабораторий документацию об экстренном уничтожении 24 февраля, в первый день военной операции, особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
МИД Украины в ответ заявил, что страна не занимается разработкой биологического оружия, и опроверг информацию об уничтожении особо опасных патогенов. В ведомстве также подчеркнули, что на территории Украины нет американских лабораторий.
Госдеп США назвал сообщения Минобороны РФ «дезинформацией». При этом замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время выступления в американском сенате, которое проходило 8 марта, подтвердила, что на Украине проводятся связанные с США биологические исследования, она также выразила опасения по поводу того, что объекты, где проходят эти работы, могут оказаться под контролем российских войск.