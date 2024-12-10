27 ноября Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме писало, что администрация Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат. Как уточняет издание, для противостояния российским вооруженным силам Украинцы рассчитывают призвать около 160 000 дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им, вероятно, понадобится еще больше.