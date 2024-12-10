США пообещали предоставить оружие дополнительным силам ВСУ
Если ВСУ предоставят дополнительные силы для участия в украинском конфликте, то США и другие союзники готовы снарядить эти силы и обучить их. Об этом заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
При этом Миллер добавил, что Украина должна самостоятельно принимать решения о составе своих вооруженных сил.
«Я могу сказать вам, что пока президент Байден находится у власти, мы будем продолжать поддерживать Украину. И я хотел бы отметить широкую поддержку Украины в конгрессе США и среди американской общественности. Но, конечно, я не могу говорить о решениях, которые примет следующая администрация», – подчеркнул Миллер.
27 ноября Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме писало, что администрация Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат. Как уточняет издание, для противостояния российским вооруженным силам Украинцы рассчитывают призвать около 160 000 дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им, вероятно, понадобится еще больше.