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США пообещали предоставить оружие дополнительным силам ВСУ

Ведомости

Если ВСУ предоставят дополнительные силы для участия в украинском конфликте, то США и другие союзники готовы снарядить эти силы и обучить их. Об этом заявил представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

При этом Миллер добавил, что Украина должна самостоятельно принимать решения о составе своих вооруженных сил.

«Я могу сказать вам, что пока президент Байден находится у власти, мы будем продолжать поддерживать Украину. И я хотел бы отметить широкую поддержку Украины в конгрессе США и среди американской общественности. Но, конечно, я не могу говорить о решениях, которые примет следующая администрация», – подчеркнул Миллер.

27 ноября Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме писало, что администрация Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ. Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат. Как уточняет издание, для противостояния российским вооруженным силам Украинцы рассчитывают призвать около 160 000 дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им, вероятно, понадобится еще больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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