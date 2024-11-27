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AP: администрация Байдена призвала Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет

Ведомости

Администрация действующего президента США Джо Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат. Как уточняет издание, для противостояния российским вооруженным силам Украинцы рассчитывают призвать около 160 000 дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им, вероятно, понадобится еще больше.

Как сообщают эксперты, опрошенные изданием, простых ответов на серьезную нехватку военной силы на Украине нет, но снижение призывного возраста помогло бы, но это «очевидно трудное решение для действующей власти». 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу с 27 до 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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