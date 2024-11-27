AP: администрация Байдена призвала Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет
Администрация действующего президента США Джо Байдена призвала украинские власти снизить возрастной порог для призыва в армию с 25 до 18 лет, тем самым увеличив численность ВСУ, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.
Белый дом полагает, что Украина в достаточной степени вооружена, но ей нужно больше солдат. Как уточняет издание, для противостояния российским вооруженным силам Украинцы рассчитывают призвать около 160 000 дополнительных военнослужащих, но администрация США полагает, что им, вероятно, понадобится еще больше.
Как сообщают эксперты, опрошенные изданием, простых ответов на серьезную нехватку военной силы на Украине нет, но снижение призывного возраста помогло бы, но это «очевидно трудное решение для действующей власти». 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста призыва на срочную службу с 27 до 25 лет.