Al Mayadeen сообщил о близости израильских танков к Дамаску

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Сирии Башара Асада из страны. В тот же день Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии сообщили, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот. Нетаньяху объявил, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией. По его словам, Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками. Телеканал Al Hadath сообщил, что израильские войска заняли сирийскую сторону горы Хермон на Голанских высотах.