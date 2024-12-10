Al Mayadeen сообщил о близости израильских танков к Дамаску

Al Mayadeen сообщил о близости израильских танков к ДамаскуПодразделения ЦАХАЛ могли войти в несколько деревень на окраинах сирийской столицы
Израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии, передает ливанский телеканал Al Mayadeen. Населенный пункт находится в 21 км от Дамаска.
По данным телеканала, израильские войска вошли в несколько деревень на окраинах Дамаска. Израильская армия ранее сообщала, что планирует проводить наземные операции только внутри буферной зоны, а не за ее пределами. Позднее в тот же день госдепартамент США заявил, что поддерживает предпринятый Израилем захват сирийской части Голанских высот. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что Голанские высоты навсегда останутся частью еврейского государства.
9 декабря The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников писала, что израильские сухопутные войска продвинулись за пределы демилитаризованной зоны на границе Израиля и Сирии, что стало их первым открытым вторжением на сирийскую территорию со времен арабо-израильской войны 1973 г.
6 декабря Армия обороны Израиля сообщила о решении усилить подразделения в районе Голанских высот в связи с ситуацией в Сирии. Израиль захватил южные склоны Хермона вместе с Голанскими высотами у Сирии в ходе войны 1967 г. Позднее они были провозглашены суверенной израильской территорией.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска, падении прежнего правительства и бегстве президента Сирии Башара Асада из страны. В тот же день Maariv и The Times of Israel со ссылкой на источники в Сирии сообщили, что израильские танки пересекли границу с Сирией со стороны Голанских высот. Нетаньяху объявил, что приказал войскам «взять под контроль буферную зону» между Израилем и Сирией. По его словам, Израиль занял военные посты, оставленные сирийскими войсками. Телеканал Al Hadath сообщил, что израильские войска заняли сирийскую сторону горы Хермон на Голанских высотах.