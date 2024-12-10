Австралия провела успешный запуск американской крылатой ракеты «Томагавк»

Как сообщается, правительство страны намерено продолжать закупку «Томагавков» у США в соответствии с приоритетами, которые заложены в ее стратегии национальной обороны на 2024 г. Австралия планирует приобрести более 200 крылатых ракет, которые будут размещены на эсминцах класса «Хобарт» и платформах ВМС Австралии, включая подводные лодки класса «Вирджиния» и фрегаты класса «Хантер». Ракета имеет дальность действия до 2500 км.