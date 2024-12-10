Песков оценил слова Нарышкина о близком достижении целей спецоперации

Песков напомнил, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Они могут быть достигнуты как в итоге спецоперации, так и путем переговоров, добавил он.