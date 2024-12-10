Песков оценил слова Нарышкина о близком достижении целей спецоперации
Спецоперация продолжается и будет длиться до победного конца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина о том, что Россия близка к достижению целей спецоперации.
Песков напомнил, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Они могут быть достигнуты как в итоге спецоперации, так и путем переговоров, добавил он.
«Пока никаких переговорных процессов нет, вы это знаете. Украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров. Поэтому специальная военная операция продолжается до победного конца», – заключил представитель Кремля.
Нарышкин в интервью журналу «Разведчик» заявил, что стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ находятся на грани развала.
Спецоперация России на Украине была объявлена Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.