Нарышкин: Россия близка к достижению целей спецоперации

По словам Нарышкина, стратегический расчет Запада в украинском кризисе заключается в попытке навязывания затяжной борьбы на истощение для раскола российского общества и создания условий для «цветной революции». После окончания борьбы, считает он, «до последнего украинца» в нее вступят прибалты, восточноевропейцы и немцы. Однако, уверен Нарышкин, дальнейшая эскалация только приблизит стратегическое поражение самого Запада. Все попытки «раскачать» ситуацию в России оказались безуспешными, россияне осознали, что Россия борется не с Киевом, а с коллективным Западом.