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Нарышкин: Россия близка к достижению целей спецоперации

Ведомости

Стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российской стороне, Россия близка к достижению целей спецоперации. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик». 

По словам Нарышкина, стратегический расчет Запада в украинском кризисе заключается в попытке навязывания затяжной борьбы на истощение для раскола российского общества и создания условий для «цветной революции». После окончания борьбы, считает он, «до последнего украинца» в нее вступят прибалты, восточноевропейцы и немцы. Однако, уверен Нарышкин, дальнейшая эскалация только приблизит стратегическое поражение самого Запада. Все попытки «раскачать» ситуацию в России оказались безуспешными, россияне осознали, что Россия борется не с Киевом, а с коллективным Западом.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», – пояснил Нарышкин, добавив, что власти Киева полностью утратили легитимность и, как следствие, договороспособность.

Спецоперация России на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Впоследствии ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. По состоянию на ноябрь 2024 г. РФ контролирует территорию ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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