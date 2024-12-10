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Al Hadath: сирийская оппозиция приказала боевикам покинуть занятые города

Ведомости

Руководство сирийских группировок приказало вывести боевиков из занятых ими городов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала уточнили, что место боевиков займет государственная полиция и силы безопасности, связанные с повстанческой группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Ситуация в Дамаске стабилизируется, многие государственные учреждения и ведомства уже возобновили свою работу.

Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря ХТШ и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.

8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с приближенными лицами, они получили политическое убежище. После захвата Дамаска оппозицией временным премьер-министром Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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