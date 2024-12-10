Al Hadath: сирийская оппозиция приказала боевикам покинуть занятые города
Руководство сирийских группировок приказало вывести боевиков из занятых ими городов. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала уточнили, что место боевиков займет государственная полиция и силы безопасности, связанные с повстанческой группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Ситуация в Дамаске стабилизируется, многие государственные учреждения и ведомства уже возобновили свою работу.
Сирийская оппозиция с 27 ноября предприняла крупную атаку на широком фронте. Нападения совершали силы «Джабхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Группировки, не согласные с нахождением у власти Асада, вошли во второй крупнейший сирийский город Алеппо. 5 декабря ХТШ и союзная ей Свободная сирийская армия захватили Хаму.
8 декабря сирийская вооруженная оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву с приближенными лицами, они получили политическое убежище. После захвата Дамаска оппозицией временным премьер-министром Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир.